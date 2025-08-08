REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Piszą z TikToka i oferują pracę marzeń. Na dzień dobry kuszą "zabójczą" premią

Rzucilibyście wszystko, żeby zgarnąć 27 zł premii? Oszuści podszywający się pod TikToka właśnie na to liczą. I chociaż niecałe 30 zł może jest kiepską przynętą, to ogłoszenie z innego powodu może brzmieć nęcąco.

Adam Bednarek
Piszą z TikToka i oferują pracę marzeń. Na dzień dobry kuszą "zabójczą" premią
REKLAMA

"Jestem z działu rekrutacji TikTok" – przedstawia się tajemnicza Evelyn, nie zdradzając swojego i tak pewnie zmyślonego nazwiska. Przejście na "ty" od razu pozwala przełamać lody. Nie ma czasu na formalności, rekruterka prosto z mostu wyznaje, dlaczego zawraca głowę. "Chcielibyśmy zaoferować ci stanowisko całkowicie zdalnej pracy z domu" – pisze w wiadomości, którą jeden z członków Spider's Web dostał przez iMessage.

Praca jest ponoć łatwa, "bez ograniczeń czasowych" – choć można interpretować to różnie, łatwo się domyślić, że oszuści obiecują raczej elastyczne godziny pracy, a nie liczne nadgodziny. Stawka dzienna wynosi od 300 do 500 zł, a minimalna pensja miesięczna wynosi 5 tys. zł.

REKLAMA

Na czym miałoby polegać wykonywanie obowiązków? Sęk w tym, że nie wiemy, czy chodzi o nagrywanie filmików, doradzanie twórcom czy zajmowanie się zupełnie innymi sprawami. Szczegóły ujawniane są w bezpośredniej rozmowie. Chętna osoba ma odezwać się za pośrednictwem aplikacji Telegram.

Już sama oferta pracy marzeń powinna wzbudzić czujność, ale kiedy ktoś zachęca nas do przejścia na inny komunikator, w tym momencie musi oślepić nas czerwony sygnał ostrzegawczy Tak było chociażby w opisywanym niedawno przez nas przekręcie "na szefa".

Oszuści mogą chcieć wyłudzić dane i wykraść pieniądze, ale niekiedy wykorzystują ofiary do prania brudnych pieniędzy. Osoba myśląca, że została zatrudniona na atrakcyjnym stanowisku i wykonuje nieskomplikowane zadania za duże pieniądze, tak naprawdę pomaga cyberprzestępcom w okradaniu innych.

Osoby odpowiadające na atrakcyjne ogłoszenie o pracę dowiadywały się, że ich praca to klikanie w produkty, co niby jest testowaniem rozwiązań danej firmy. Każde kolejne kliknięcie powiększało przyszłą wypłatę (…) Przejście do kolejnego etapu obowiązków jest głównym celem oszustów. Wtedy zadaniem ofiary są testowe przelewy. Kwota trafia na konto, "pracownik" podaje ją dalej, a sobie zostawia prowizję. Zapaliła wam się czerwona lampka? I słusznie, bo środki, które lądują na rachunku pochodzą z oszustw. Wtedy ofiara staje się słupem i bierze udział w procederze jakim jest pranie brudnych pieniędzy.

Na Spider's Web ostrzegaliśmy przed podobnymi oszustwami, w których można zostać słupem:

Policja przy innym przykładzie opisującym, jak działają słupy, zaznaczała, że "udział [wykorzystywanych osób – dop. red.] jest znaczący i również [taka osoba] podlega odpowiedzialności karnej".

REKLAMA

Właśnie dlatego trzeba uważać, kiedy w sieci znajdujemy ofertę pracy marzeń albo ktoś proponuje nam atrakcyjnie brzmiące stanowisko. Szczególnie jeśli robi to tak nietypowymi kanałami jak zwykła wiadomość.

Zdjęcie główne: Luiza Kamalova / Shutterstock

REKLAMA
Adam Bednarek
08.08.2025 11:15
Tagi: oszustwoTikTok
Najnowsze
10:34
Polskie F-16 będą znacznie groźniejsze. Mamy bardzo dobrą wiadomość
Aktualizacja: 2025-08-08T10:34:19+02:00
10:24
Ministerstwo ujawni kod mObywatela. Wtedy się zacznie
Aktualizacja: 2025-08-08T10:24:05+02:00
9:52
Kiedyś na zeszyt, teraz na aplikację. Wiemy, jak Żabka pożyczy ci na zakupy
Aktualizacja: 2025-08-08T09:52:12+02:00
9:00
Potężne promocje urodzinowe na sprzęt MOVA. Robota sprzątającego kupisz 2000 zł taniej
Aktualizacja: 2025-08-08T09:00:00+02:00
8:39
GTA VI za 400 złotych? A można, jak najbardziej, jeszcze jak
Aktualizacja: 2025-08-08T08:39:37+02:00
8:17
Zaczęło się sprzątanie po Dudzie. Były prezydent wyprowadza się nie tylko z pałacu
Aktualizacja: 2025-08-08T08:17:02+02:00
7:41
Nie odróżnisz prawdy od fałszu. Obrazki z GPT-4o za darmo
Aktualizacja: 2025-08-08T07:41:35+02:00
7:00
Koniec niespodzianek. Oto seria Pixel 10 i Watch 4 w całej okazałości
Aktualizacja: 2025-08-08T07:00:00+02:00
6:57
Lecisz samolotem, a tam dinozaury. Skutki tej szalonej współpracy są wspaniałe
Aktualizacja: 2025-08-08T06:57:08+02:00
6:41
Siedzieli i oglądali filmy z tańczącymi papugami. Efekt? Coś pięknego
Aktualizacja: 2025-08-08T06:41:00+02:00
6:31
Niewidzialny smok z Korei. Ten myśliwiec będzie miał własny rój dronów
Aktualizacja: 2025-08-08T06:31:00+02:00
6:21
Surface Laptop 13 cali - trzy razy gromkie "tak", jedno stanowcze "nie"
Aktualizacja: 2025-08-08T06:21:00+02:00
6:11
Zegarek obserwuje twoje ciało i wykrywa nieprawidłowości. To już się dzieje
Aktualizacja: 2025-08-08T06:11:00+02:00
21:34
Najlepsze akcesoria i gadżety dla ucznia lub studenta. Co warto włożyć do plecaka?
Aktualizacja: 2025-08-07T21:34:44+02:00
21:32
Call of Duty i Battlefield z nowym, ważnym wymaganiem. O co chodzi?
Aktualizacja: 2025-08-07T21:32:58+02:00
20:50
ChatGPT właśnie wskoczył na wyższy poziom. Oto co potrafi GPT-5
Aktualizacja: 2025-08-07T20:50:31+02:00
20:07
Te smartfony Samsunga miały już nie żyć. A tu proszę - aktualizacja
Aktualizacja: 2025-08-07T20:07:32+02:00
19:31
Amerykańska armia kupuje Tesle. Będzie do nich strzelać
Aktualizacja: 2025-08-07T19:31:49+02:00
19:03
Komputery Della z krytyczną usterką. Musisz natychmiast działać
Aktualizacja: 2025-08-07T19:03:46+02:00
18:24
Allegro kusi zniżkami do -40 proc. Ale to ostatni moment
Aktualizacja: 2025-08-07T18:24:09+02:00
17:43
Galaxy S26 Edge - znamy grubość i akumulator. Współczujemy Apple’owi
Aktualizacja: 2025-08-07T17:43:09+02:00
17:10
Tablet dla ucznia - który model wybrać? Ranking ofert na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-08-07T17:10:34+02:00
17:01
Przystanek zawalczy z upałem i… hałasem. Powinno być takich więcej
Aktualizacja: 2025-08-07T17:01:45+02:00
16:41
Orange uruchamia ważną usługę. Ułatwi rozmowy niedosłyszącym
Aktualizacja: 2025-08-07T16:41:32+02:00
15:57
Samsung po cichu wprowadził nowy smartfon. Wyjątkowo tani
Aktualizacja: 2025-08-07T15:57:38+02:00
15:14
Głupi żart na streamie sparaliżował kolej. Kara będzie surowa
Aktualizacja: 2025-08-07T15:14:27+02:00
14:50
Najlepsze akcesoria i gadżety dla ucznia lub studenta. Konfigurujemy biurko, czyli miejsce do pracy i nauki
Aktualizacja: 2025-08-07T14:50:39+02:00
14:00
Płać jak król - jeden gest ręką, a cały sklep w szoku. mBank z wyjątkową ofertą
Aktualizacja: 2025-08-07T14:00:28+02:00
13:07
Nowy sposób zbierania Żappsów. Dostaniesz je nie tylko za zakupy
Aktualizacja: 2025-08-07T13:07:08+02:00
12:50
A tak Włochy wydają kasę na "obronność". Zbudują niesamowity most
Aktualizacja: 2025-08-07T12:50:25+02:00
12:08
Wyrzucił setki milionów dolarów na śmietnik. Teraz chce się dorobić na swojej tragedii
Aktualizacja: 2025-08-07T12:08:58+02:00
11:29
Kontenery na odzież znikną z miast. Oto co je zastąpi
Aktualizacja: 2025-08-07T11:29:17+02:00
10:51
Google twierdzi, że wcale nie zabija internetu. "Nie ma wyboru"
Aktualizacja: 2025-08-07T10:51:19+02:00
10:02
Kosmici czy kometa? Zagadkowy obiekt pędzi w stronę Słońca
Aktualizacja: 2025-08-07T10:02:06+02:00
9:49
Złożył i rozłożył Z Folda 7 200 tys. razy. Co się stało potem?
Aktualizacja: 2025-08-07T09:49:51+02:00
9:01
Sprawdzili teren pod pierwszą polską elektrownię jądrową. 22 km odwiertów
Aktualizacja: 2025-08-07T09:01:29+02:00
8:25
Samsung po cichu wypuścił nowe słuchawki. Znamy cenę Galaxy Buds3 FE
Aktualizacja: 2025-08-07T08:25:31+02:00
7:59
Ważna zmiana w lubianych przez Polaków smartfonach. Może ci się nie spodobać
Aktualizacja: 2025-08-07T07:59:39+02:00
7:36
Szef Apple'a na kolanach u Trumpa. Było złoto, wazelina i dolary
Aktualizacja: 2025-08-07T07:36:11+02:00
7:00
Umieszczą reaktor jądrowy na Księżycu. Ruszył szalony wyścig po kosmiczne skarby
Aktualizacja: 2025-08-07T07:00:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA