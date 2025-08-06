Komputer czy tablet dla ucznia i studenta - który sprzęt wybrać?

Ładowanie...

Tablety to niewielkie urządzenia elektroniczne plasujące się idealnie pomiędzy smartfonami i laptopami. Z jednej strony pod względem konstrukcji są podobne do telefonów komórkowych, bo to płaskie prostopadłościany z ekranami o niewielkich ramkach, a z drugiej mają znacznie większe od nich możliwości, w tym w niektórych przypadkach za sprawą rysików. Często też z powodzeniem zastępują laptopy - zwłaszcza, jeśli wyposażymy je w akcesoria pokroju klawiatury lub etui z klawiaturą.

Tablet wyposażony w rysik pozwala pisać odręcznie i szkicować

Tablety to przy tym bardzo szeroka gama urządzeń. Poszczególne modele różnią się między sobą nie tylko parametrami i cenami, ale również zainstalowanym na nich oprogramowaniem. Dostępne są liczne sprzęty z Androidem oraz iPady z iPadOS od Apple’a, a także tablety działające pod kontrolą systemu Windows. Na start zaś po 10 latach doświadczenia z tabletami mogę powiedzieć jedno:

Tablet z mobilnym systemem operacyjnym nie zastąpi w pełni komputera z Windowsem.

W przypadku uczniów i studentów brak dostępu do urządzenia z Windowsem z kolei często po prostu nie wchodzi w grę. Szkoły i uczelnie mogą w końcu w dowolnej chwili zacząć wymagać korzystania z programów, które dostępne jest wyłącznie na ten system operacyjny. W takiej sytuacji, jeśli młoda osoba miałaby być wyposażona w jedynie jeden sprzęt elektroniczny do nauki, to powinna moim zdaniem postawić albo na laptopa, albo na tablet z oprogramowaniem Microsoftu.

Surface to tablet z systemem Windows i doczepianą klawiaturą

Jeśli weźmiemy pod uwagę tablet z Windowsem, taki jak np. Microsoft Surface, sprawa jest prosta: po podłączeniu klawiatury z gładzikiem może on działać tak samo, jak klasyczny laptop. Ma dostęp do tego samego oprogramowania, co notebooki, nawet jeśli nie jest aż tak wydajny, jak pełnoprawne komputery - ze względu na to, że wszystkie podzespoły musiały się zmieścić pod ekranem - to i tak się sprawdzi w ramach większości zadań.

Jedyne, na co warto zwrócić tutaj uwagę, to na konstrukcję takich tabletów. Surface’y po podłączeniu z klawiaturą, aby postawić je na biurku, wymagają odchylenia nóżki. Jeśli zestaw stoi na blacie, to nie ma problemu, ale postawienie go na kolanach bywa problematyczne. Warto sobie odpowiedzieć na pytanie, jak często planujemy korzystać z tabletu w takiej formie poza domem - do tego np. w autobusie można używać np. klawiatury ekranowej.

Tablet sprawdzi się zarówno w domu, jak i poza nim

Czy warto w takim razie kupić tablet z mobilnym systemem operacyjnym?

Tak, ale pod jednym warunkiem: jeśli jesteśmy pewni, że w przewidywalnej przyszłości jego system operacyjny o mobilnym rodowodzie nie okaże się problemem ze względu na brak dostępu do jakiejś niszowej aplikacji, której szkoła lub uczelnia wymaga. W końcu takie urządzenie, zwłaszcza jeśli będzie wyposażone w rysik, może świetnie sprawdzać się podczas robienia notatek na lekcjach i wykładach, przyda się do szkicowania itd.

W dodatku do tabletu z Androidem albo iPada od Apple’a można podpiąć klawiatury, w tym te z gładzikami i wygodnie na nich pisać, redagować dokumenty itd. Z tego powodu, jeśli tylko budżet na to pozwala, sugerowałbym wyposażenie się zarówno w notebooka z Windowsem, jak i tablet z mobilnym systemem operacyjnym. Oba te typy urządzeń sprawdzą się w innych sytuacjach i kontekstach i będą się świetnie uzupełniały.

Tablet nie zamiast, a obok laptopa? To jest dobre, choć kosztowne rozwiązanie

Warto też przy tym zwrócić uwagę na ceny tych urządzeń. Niezły laptop do nauki można kupić za 2500 zł, a tablety z Androidem kosztują od 600 zł w górę. Jeśli z kolei chcielibyśmy kupić tablet z systemem Windows wraz z klawiaturą, który mógłby zastąpić oba te sprzęty i oferowałby podobną wydajność, to cena takiego zestawu byłaby znacznie wyższa niż obu wspomnianych urządzeń osobno, co może czynić taki zakup mało opłacalnym.

Sam od dekady używam różnych tabletów i bardzo te urządzenia sobie cenię - w dodatku od lat korzystam z iPada jako jedynego mobilnego urządzenia do pracy. W domu mam jednak komputer stacjonarny, który ma znacznie większe możliwości. A jaki tablet w takim razie wybrać? W osobnym wpisie przygotowałem listę pięciu polecanych modeli, które sprawdzą się zarówno w szkole podstawowej, w liceum, jak i na studiach.

Piotr Grabiec 06.08.2025 12:08

