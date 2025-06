Te skrzypce są mniejsze włosa. Nie, to nie żart

Choć może się wydawać, że fizycy postanowili po prostu sobie zażartować, to w rzeczywistości projekt miał naukowy charakter. Skrzypce posłużyły jako demonstracja precyzji i elastyczności nowego systemu badawczego, który już teraz wspiera pionierskie badania nad nowymi materiałami do przechowywania danych czy nowoczesnymi rozwiązaniami do przetwarzania informacji za pomocą ciepła i światła.