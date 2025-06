Intercity cofnie nas do lat 70. Spokojnie, będziecie zadowoleni

Dla wielu taki przejazd to szansa na to, aby powspominać dawne czasy, wieńcząc rozważania głośnym "kiedyś to było". Przy okazji można jednak docenić postęp. Kiedy w sobotę obok mnie przetoczył się stary, głośny i kopcący autobus pełen turystów, ucieszyłem się, że na co dzień po ulicach jeżdżą dziś cichutkie elektryki.