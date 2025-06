Potężna przecena Lidlomiksa. Tak skorzystasz z okazji

MC Smart to moc 1200 W, pojemność 4,5 l, łączność WiFi, 8-calowy ekran dotykowy, sterowanie głosowe, 16 funkcji i programów automatycznych, dostęp do masy przepisów oraz aplikacji czy poradniki wideo do gotowania. W zestawie oprócz robota dostajemy: miskę do mieszkania o maks. pojemności napełniania 3 l, wkład do gotowania, nasadkę do ubijania, nasadkę do gotowania na parze z pokrywą i wkładem, wkład z ostrzami, szpatułkę i pokrywkę z otworem i miarką.