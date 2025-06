Dawniej w grach wszyscy śmigali Ferrari. Teraz śmigasz chińskim Xiaomi

Gracze już niebawem będą mogli wsiąść do modelu SU7 Ultra i ścigać się z najpopularniejszymi klasycznymi supersamochodami wyposażonymi w silniki spalinowe lub hybrydowe. Fani elektromobilności powinni być szczęśliwi z tego powodu. Mimo wszystko samochody Xiaomi w Polsce są rzadkością, a Gran Turismo 7 pozwoli chociaż trochę poczuć, jak to jest sterować chińskim supersamochodem elektrycznym. To kapitalne, że gry odzwierciedlają najnowsze zmiany w motoryzacji.