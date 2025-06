eSIM i VPN za bezcen. NordVPN ma super promocję

Z kolei Saily to cyfrowa karta SIM (eSIM) stworzona przez Nord Security, twórców NordVPN. Zamiast kupować lokalną kartę SIM w każdym kraju, wystarczy zainstalować eSIM jednym kliknięciem, wybrać odpowiedni plan danych i już - tyle wystarczy by uzyskać dostęp do internetu w 200 krajach świata. Saily oferuje elastyczne pakiety danych i natychmiastową aktywację po przyjeździe do danego kraju, co czyni usługę wyjątkowo wygodną alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań roamingowych. Wersja Saily Business dodatkowo odpowiada na potrzeby firm, zapewniając globalną łączność pracownikom podróżującym służbowo.