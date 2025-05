Pauzujesz Shorta i widzisz gdzie nagrywa oraz co nosi YouTuber

Jak wyjaśnia YouTube na stronie wsparcia serwisu, by skorzystać z nowej funkcji wystarczy otworzyć aplikację YouTube, przejść do odtwarzacza Shorts (np. przez zakładkę Shorts lub klikając w materiał na stronie głównej), zatrzymać filmik i wybrać opcję "Obiektyw" z menu u góry ekranu. Następnie należy obrysować, zaznaczyć lub dotknąć wybrany element na ekranie, np. element garderoby, budynek czy przedmiot. W odpowiedzi Obiektyw Google wyświetli wizualnie dopasowane wyniki i powiązane z obiektem informacje. Wszystko to pojawi się jako nakładka na oglądanym Shortcie, a po zakończeniu wyszukiwania można łatwo wrócić do dalszego oglądania.