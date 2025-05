Już nie trzeba kontrolera. Streaming Xboxa dostał długo wyczekiwaną funkcję

Po latach oczekiwań Microsoft wreszcie zrozumiał, że nie wszyscy gracze czują się komfortowo z kontrolerem w dłoniach. Funkcja trafiła do pierwszej grupy testerów zrzeszonych w programie Xbox Insider. To znaczący krok naprzód, szczególnie dla miłośników strzelanek pierwszoosobowych czy strategii, w których precyzja myszy i wygoda pełnej klawiatury są nie do przecenienia.