Nietypowy hotel stanie nad polskim morzem. Apartamenty niczym ptasie gniazda

Oby faktycznie całość powstała z poszanowaniem okolicznej przyrody. Lubię, jak budynki wtapiają się w tło, próbują dopasować się do środowiska, a nie go zdominować. Jeśli już musimy budować nad morzem czy w górach, to wydaje się, że to dobry kompromis: bez anektowania nowych przestrzeni, za to z wykorzystaniem dawnych i tak, by nie zniszczyć krajobrazu. Wizualizacje są nieco idylliczne – żurawie faktycznie pochodzą coraz bliżej ludzi, ale czy aż tak, by przemykać obok hotelu? – ale może wszystko będzie w zgodzie z naturą.