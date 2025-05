Tak będą wyglądać czołgi produkowane w Polsce. Kilka szczegółów zwraca uwagę

To nie są puste hasła. Aktywna obrona klasy hard-kill to rozwiązanie, które potrafi zneutralizować nadlatujący pocisk przeciwpancerny lub rakietę, zanim ta uderzy w pancerz. W przypadku K2PL najprawdopodobniej nie będzie to izraelski Trophy HV, ani oryginalny koreański KAPS, ale nowa, hybrydowa wersja systemu KAPS-2. Ten powstaje we współpracy Hyundai Rotem i izraelskiego Rafaela – co może dać bardzo ciekawy efekt: rozwiązanie zoptymalizowane dokładnie pod parametry K2, ale oparte na doświadczeniach obu stron.