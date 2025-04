Polacy pracują nad super materiałem dla wojska. Będzie idealny na pancerz i pociski

Oczywiście od badań do frontu droga jest długa, ale w tym przypadku – zaplanowana i przemyślana. Jeśli wyniki badań będą pozytywne (a wiele na to wskazuje), kolejnym krokiem będzie przygotowanie demonstratorów technologii. To już nie będą próbki do mikroskopu, ale prawdziwe komponenty, gotowe do testów w warunkach polowych.