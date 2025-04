Nowy europejski czołg przyszłości. Zbudują prawdziwą pancerną bestię

Celem jest stworzenie nowoczesnego czołgu, który trafi do armii niemieckiej i francuskiej w latach 2040. Projekt nie ogranicza się jednak tylko do jednego wozu. MGCS to platforma modułowa, co oznacza, że wszystkie pojazdy będą bazowały na wspólnym podwoziu, na które będzie można nakładać różne moduły – od klasycznej wieży czołgowej, przez wyrzutnie dronów, aż po systemy walki elektronicznej.