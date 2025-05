Korzystasz z usług tego operatora. Miej się na baczności

Przygotowana przez cyberprzestępców witryna może nas poprosić o podanie numeru telefonu. Jeśli to zrobimy, otrzymamy SMS-a z kodem weryfikacyjnym. Po jego wpisaniu przestępcy uzyskują pełny dostęp do twojego konta Orange, co może im pozwolić nie tylko na kradzież danych osobowych, lecz także np. na wzięcie nowego urządzenia na raty czy zawarcie umowy z operatorem na usługi telekomunikacyjne.