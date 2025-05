Oto cysterna, która nie przewozi paliwa. "Zatankują" z niej elektryki

MWCS to pojazd elektryczny, który pełni rolę mobilnego magazynu energii. Na pokładzie znajduje się akumulator o pojemności niemal 300 kWh, a dzięki systemowi konwersji DC-DC może on dostarczyć od 1 do 6 MW mocy przy napięciu do 1000 V i natężeniu do 1500 A. Czyni go to w pełni kompatybilnym ze standardem Megawatt Charging System (MCS), pozwalając na szybkie ładowanie nawet wielotonowych pojazdów elektrycznych bez konieczności ich transportowania do stacjonarnych ładowarek.