Będzie więcej imigrantów w Polsce. To cudownie

Napływ wysoko wykwalifikowanych naukowców i badaczy do Polski to nie tylko szansa na rozwój nauki i technologii, ale również okazja do wzmocnienia pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej. Program Choose Europe for Science może być katalizatorem, który przyspieszy transformację Polski w europejskie centrum badań nad nowoczesnymi technologiami. A to jest powód do radości - stąd cudownie w tytule tego artykułu nie jest przesadą. Przyszłość polskiej elektroniki i technologii nigdy nie wyglądała bardziej obiecująco.