Postawili biletomaty na słońce. To największa sieć w Polsce

- Inwestowanie w biletomaty solarne to tańsze rozwiązanie przede wszystkim ze względu na cenę jednego urządzenia, która waha się pomiędzy ok. 40 tys. zł a 50 tys. zł. Tymczasem jeden automat biletowy działający na prąd kosztuje ok. 130 tys. zł - odpowiadał w rozmowie z Portalem Samorządowym rzecznik ZTM Michał Wawrzaszek.