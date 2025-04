Jest pomysł, żeby zamknąć lasy. Lepiej zaplanuj wczasy nad morzem

Ciągle nie znamy przyczyny pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. Ogień strawił ok. 450 hektarów nieużytków, trzcinowisk oraz fragmentów lasu i terenów podmokłych. Służby starają się ustalić, co mogło doprowadzić do rozprzestrzenienia się żywiołu. „Bardzo często niestety początek pożaru zaczyna się od wypalania łąk” - powiedziała ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.