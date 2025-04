Xbox w końcu robi porządek ze swoją aplikacją na telefony. Z tej jednej funkcji na pewno będę korzystał

Druga duża funkcja wprowadzona w kwietniowej aktualizacji to Stream Your Own Game (Strumieniuj Własną Grę). Ta funkcja była wcześniej dostępna tylko przez przeglądarkę internetową na xbox.com/play, ale teraz trafia bezpośrednio na konsole. Subskrybenci Xbox Game Pass Ultimate mogą teraz strumieniować wybrane gry, które posiadają (oprócz tych dostępnych w katalogu Game Pass) na konsolach Xbox Series X|S i Xbox One.