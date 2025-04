Recenzja Indiana Jones i Wielki Krąg na PS5 Pro - natywne 4K w 60 klatkach na konsoli

Nie zmienia to faktu, że Indiana Jones i Wielki Krąg na PS5 to porządny port absolutnie rewelacyjnej gry. Produkcja od twórców Wolfensteina gwarantuje filmowe doświadczenie dla jednego gracza na niezwykle wysokim poziomie. Niestety, takich gier z roku na rok powstaje coraz mniej. Dlatego liczę, że tytuł zarobi co nieco na PS5, bo naprawdę na to zasługuje. Gra jest palce lizać, polecam z całego serca.