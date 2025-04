Zbierają podpisy, żeby móc strzelać do niedźwiedzi. Chcą poprosić premiera o pomoc

- Nad ranem drapieżniki wpadły do gospodarstwa, bo jeden chyba tego zrobił, i zabiły 21 kóz. To jest wynik bezradności naszego państwa. Jeżeli nie dostaniemy możliwości odstrzału, to wkrótce dojdzie do tragedii – mówi portalowi nowiny24.pl Adam Piątkowski, wójt gminy Solina.