Chcą, żebyśmy płacili więcej. PKP Intercity ma problem, bo bilety są za tanie

Wbrew pozorom dla PKP Intercity to również nie jest sytuacja idealna. Owszem, więcej pasażerów wlicza się do stale pobijanych rekordów, ale załóżmy, że dwóch pasażerów rusza z Warszawy, a zostało jedno wolne miejsce. Pierwszy kupuje bilet ten jadący do Żyrardowa. Jeśli obłożenie jest duże, to ten drugi zmierzający np. do Łodzi czy jeszcze dalej już nie znajdzie wolnego fotela.