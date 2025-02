Wiadomo, co dalej z cenami biletów PKP. Jest kluczowa zapowiedź

Mimo że PKP Intercity uspokaja, że ceny biletów nie wzrosną (co jest na plus), pasażerowie mogą być rozczarowani brakiem nowych promocji w 2025 r. Spółka nie zamierza wprowadzać nic nowego, związanego z ulgami taryfowymi. Ba, możemy się spodziewać, chociaż jest to gdybanie, że obecne promocje mogą zostać ograniczone.