Od tego sezonu nie będziesz już kosić trawnika. Zajmie się nim ten robot

Tym, co jest ich najmocniejszą stroną, jest to, że nie wymagają żadnej skomplikowanej instalacji. Nie tylko nie potrzebują żadnego przewodu - poza zasilającym - ale nie wymagają też żadnych dodatkowych anten czy stacji RTK. Cała ich konfiguracja jest niemal tak prosta, jak konfiguracja robota sprzątającego i sprowadza się głównie do wybrania miejsca postawienia stacji bazowej i podłączenia do niej zasilania. Potem po prostu sięgamy po aplikację, wyznaczamy obszar koszenia i... robota skończona. Żadnego kopania, żadnego wspinania się na dach.