Loty w kosmos właściciela Amazon to ściema? Oto jest naprawdę?

Przy takich prędkościach tarcie o atmosferę jest potężne. Temperatura na powierzchni kapsuły sięga ponad 1900 stopni C, a osłona termiczna musi wytrzymać to piekło. Nic więc dziwnego, że po lądowaniu kapsuła wygląda jakby ją ktoś potraktował palnikiem przemysłowym. Czarne osmalenia to fizyczny dowód na to, że Dragon naprawdę przebił się przez atmosferyczny mur ognia.