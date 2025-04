Jak projektować miejskie ogrody? Utopia - w niej znajdziemy odpowiedź

W każdej utopii istnienie ogrodu oznacza, że członkowie danej społeczności „mają nadwyżkę energii i czasu”, skoro mogą się nim zajmować. Robią to z własnej i nieprzymuszonej woli, tylko po to, by wyrosło coś, czym można się zachwycać, ale jednocześnie coś, co daje życie, pożywienie czy schronienie innym organizmom.