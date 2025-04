ChatGPT rozpoznaje miejsca, w których zrobiono zdjęcie. Tak ochronisz swoją prywatność

OpenAI niedawno udostępniło swoje najnowsze modele o3 i o4-mini, które wyznaczają dalszy kierunek w rozwoju sztucznej inteligencji. Według przedstawicieli firmy są to najinteligentniejsze modele, jakie udostępniliśmy do tej pory. Co wyróżnia te modele na tle poprzedników to zdolność do autonomicznego wykorzystywania i łączenia wszystkich narzędzi ChatGPT, w tym przeszukiwania sieci, analizowania przesłanych plików i głębokiego rozumowania na temat danych wizualnych.