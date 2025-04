Przetestowali skutecznie broń mikrofalową dużej mocy. Usmażyła wyznaczone cele

Na poligonie w Walii odbył się największy do tej pory test wojskowy z użyciem broni energetycznej do zwalczania dronów. System o nazwie RapidDestroyer (tłumacząc roboczo: Błyskawiczny Niszczyciel) to Radiofrequency Directed Energy Weapon, czyli broń mikrofalowa oparta na promieniowaniu elektromagnetycznym. Podczas ćwiczeń z powodzeniem przechwycił i zneutralizował ponad 100 dronów, które poruszały się w skoordynowanym roju.