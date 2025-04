Apple poleca polską aplikację i mówi "kupuj taniej na Wielkanoc"

Pierwszy dobry pomysł, którzy przyczynił się do sukcesu? Twórcy zauważyli, że około 70 proc. produktów na listach zakupów to pozycje powtarzające się regularnie. Dlatego Listonic wykorzystuje tę prawidłowość, proponując najczęściej wybierane produkty na początku, co pozwala dodać je jednym dotknięciem. Jedną z najważniejszych funkcji jest możliwość dzielenia się listami z rodziną i przyjaciółmi. Każda zmiana wprowadzona przez jednego użytkownika jest natychmiast widoczna dla wszystkich osób, które mają dostęp do listy, co ułatwia koordynację zakupów.