Apple z nowymi kablami do ładowania. Pytanie, czy warto tyle wydać

Pod względem technicznym, kabel USB-C do USB-C obsługuje ładowanie z mocą do 60 W, synchronizację, przesyłanie dźwięku (w tym lossless audio do kompatybilnych słuchawek Beats), obsługę CarPlay i transfer danych z prędkością USB 2.0. Wariant USB-A do USB-C oferuje ładowanie do 15 W (w tym szybkie ładowanie wybranych modeli iPhone'a i iPada) oraz transfer danych USB 2.0. Kabel USB-C do Lightning również wspiera szybkie ładowanie kompatybilnych urządzeń iOS/iPadOS.