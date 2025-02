Jest nowa promocja Allegro Days. Oto, na czym możesz oszczędzić

Allegro Days wystartowało wczoraj 3 lutego i potrwa do końca tygodnia - niedzieli 9 lutego 2025 r. Akcja zakłada, że klienci spotkają obniżki nawet do 40 proc. Oprócz niższych cen możemy liczyć także na więcej ofert gwarantujących Smart! Monety, które klienci pakietu Smart! wymienią na kupony na następne zakupy. Jeśli polecisz komuś produkt w programie Allegro Share, a ten go kupi, to otrzymasz trzy razy więcej punktów do wykorzystania na kody rabatowe.