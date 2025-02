Nie zdążysz usiąść, bo już trzeba wysiadać. Ta linia autobusowa jest absurdalnie krótka

Tramwajowa wyprawa po śląskich miastach to jeden z pomysłów na podróż, którą trzeba w życiu zrealizować. Sam ze wstydem przyznaję, że przede mną wyprawa tramwajem przez trzy miasta – Zgierz, Łódź, Pabianice. Rzecz jasna trzeba się przesiadać, jak na Śląsku, ale tramwajem można przejechać aż przez trzy ośrodki. Zajmie to ok. 2 godz., z czego samo oczekiwanie na przesiadkę pochłonie 20 min. A wszystko to za 12,40 zł, bo właśnie tyle kosztują dwa niezbędne do przejazdu bilety czasowe.