Pierwsze duże polskie miasto wprowadza darmową komunikację. To ryzykowny eksperyment

Tyle że to nie takie proste. Znałem wiele osób, które do 18 roku życia korzystały z komunikacji miejskiej, a mimo to przy pierwszej okazji natychmiast zrobiły prawo jazdy i przesiadły się do samochodu. Z prostego powodu: nie tylko dlatego, że tak wypadało, ale - co jako nie-kierowca z wyboru z bólem przyznaję - tak często faktycznie jest wygodniej. Szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie transport publiczny raczej się zwija niż rozwija, a powodem do radości jest sytuacja, kiedy autobus czy tramwaj przyjeżdża co 20 minut. Bo mógłby przyjeżdżać co godzinę albo i wcale.