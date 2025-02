Dojedziecie gdzieś daleko bez nawigacji? Mapy Google mają 20 lat, nieodwracalnie nas zmieniając

Zamiast jechać 9 - 10 godzin, docieram na miejsce w 6 - 7. Do tego nie przejeżdzam przez centra miast, miasteczek i wsi, nerwowo rozglądając się za oznakowaniem. Zamiast tego pruję ekspresówkami oraz obwodnicami. Zero stresu, za to śliczne widoczki za szybą, gładki asfalt przede mną, muzyczka wesoło pogrywa w tle. Do tego asystent głosowo informuje mnie gdzie i kiedy mam zjechać, a także którego pasa się trzymać. Różnica jest radykalna.