Samsung pracuje nad zegarkiem dla cukrzyków. To może być przełom dla milionów osób na świecie

Cukrzyca dotyka ponad 400 mln ludzi globalnie, a regularne monitorowanie poziomu cukru we krwi jest kluczowe dla zarządzania tą chorobą i zapobiegania powikłaniom. Tradycyjne metody pomiaru glikemii często wymagają nakłuwania palca, co bywa bolesne i niewygodne. Nieinwazyjny ciągły monitoring pozwoliłby pacjentom na stałe śledzenie poziomu cukru bez dyskomfortu związanego z codziennymi nakłuciami. To może zwiększyć częstotliwość i dokładność pomiarów, umożliwiając lepszą kontrolę glikemii i szybszą reakcję na niebezpieczne wahania poziomu cukru.