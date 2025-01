Chcą postawić wieżę, by był lepszy widok na miasto. O jej wyglądzie zadecydują mieszkańcy na Facebooku

Jak widać „wieżoza” zatacza coraz szersze kręgi i musi opanować nawet „płaskie” – choć wzniesienia koło Łodzi są miłym wyjątkiem - centrum. Można śmiało zaryzykować prognozę, że jeśli jeszcze nie macie w swojej okolicy wieży widokowej, to rozglądajcie się uważnie, bo lada moment może się to zmienić. Trzeba wyżej i wyżej, „mieć wielkie ambicje”. Siłownie na pustym placu to już oczywisty standard, trzeba wykazać się czymś bardziej imponującym. Na szczycie wzniesienia, owszem, już teraz jest ładnie, ale wyobraźcie sobie, co będzie, gdy dojdzie do tego 12 m różnicy!