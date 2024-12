Test SSD Samsung 990 EVO Plus: popularny SSD w dobrej cenie wziął sterydy

Po drugie, podniesiono deklarowaną prędkość pamięci masowej, za sprawą nowego kontrolera oraz technologii V-NAND. Zapis sekwencyjny w modelu SSD Samsung 990 EVO Plus dochodzi do 6300 MB/s, z kolei odczyt do 7250 MB/s. To istotny wzrost względem starszego modelu 990 EVO, wyczuwalny nie tylko w testach syntetycznych.