To najlepszy dysk tej generacji. Mamy Samsunga 990 PRO i nie zawahamy się go przetestować

Dobra, więc co potrafi ten dysk? Mamy do czynienia z już 7-mą generacją pamięci V-NAND, a maksymalne możliwości tej konstrukcji określono na 7450 MB/s w odczycie i 6900 MB/s w zapisie. Poprawki w transferach losowych? Wedle Samsunga są 55% lepsze od poprzedniej generacji - do 1400K i 1550K IOPS (odczyt/zapis). Dodatkowo dzięki zastosowaniu kontrolera wykonanego w 8-milimetrowej litografii udało się poprawić efektywność energetyczną o 50%. Jest i deser w postaci nowej wersji technologii Intelligent TurboWrite 2.0 - trzy razy większy bufor od poprzedniej generacji.