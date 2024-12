W Polsce kładą nowe szyny. Dzięki nim pociągi pojadą trzy razy szybciej

Widać to będzie szczególnie po wejściu w życie nowego rozkładu jazdy. Zmiany dotyczą nie tylko PKP Intercity. Łódzka Kolej Aglomeracyjna pochwaliła się, że ich pociąg Super Sprinter pokona trasę do Warszawy w rekordowo krótkim czasie - w 68 minut z Łodzi Fabrycznej do Warszawy Centralnej, a w 75 minut do Warszawy Wschodniej. Przewoźnik chwali się, że będzie to najszybszy skład ze wszystkich kursujących na tej trasie.