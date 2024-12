Idziesz na pocztę i zostawiasz zepsuty telefon. Tak pozbędziesz się elektrośmieci

Jak zwykłe śmieci wrzucamy do klasycznych specjalnie oznaczonych koszy lub worków, to z elektroodpadami jest znacznie większy problem. Niedziałającą elektronikę najlepiej oddawać do punktów zbiórek elektroodpadów – najbardziej znanym rozwiązaniem są m.in. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w skrócie PSZOK. Sklepy elektroniczne nierzadko również odbierają elektrośmieci, a od kilku lat popularne Paczkomaty InPostu także dają możliwość oddania zużytej elektroniki w dzięki usłudze Ekozwrotów.