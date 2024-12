Pokazujesz mu obiekt, a on o nim opowie. Nowa wersja bota Google'a wytłumaczy ci świat

Project Mariner to natomiast narzędzie stworzone dzięki Gemini 2.0. Usługa będzie dostępna jako rozszerzenie dla przeglądarki Chrome. Oprogramowanie w wielkim skrócie ma rozumieć wszystko, co się dzieje na ekranie komputera. Informacje zebrane z przeglądarki mają służyć do wykonywania określonych zadań, które zleci użytkownik – m.in. umożliwi na poruszanie się po przeglądarce, pisanie, klikanie w aktywnych kartach, a nawet wykonywanie zakupów - ale tylko po uzyskaniu zgody użytkownika.