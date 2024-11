Kula ognia spadła z nieba. Trzeba przygotować się na więcej takich zdarzeń

Podczas wchodzenia w atmosferę, obiekty o dużych prędkościach napotykają ogromne tarcie, co powoduje ich rozgrzanie do tysięcy stopni. W efekcie następuje ich stopniowe spalanie i rozpad, czemu towarzyszy rozbłysk, podobny do tego, który znamy z przelotu meteorytów. Dlatego właśnie mieszkańcy USA mieli okazję zobaczyć jasny ognisty "ogon" – Starlink-4682 poruszał się z taką prędkością, że wyglądał jak naturalny meteor.