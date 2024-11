Pierwszy na świecie drewniany satelita wystrzelony w kosmos. To dopiero początek

Na początku XX wieku samoloty budowano z drewna. Zastąpiono go aluminium, a następnie duraluminium. W rzeczywistości drewno ma taką samą wytrzymałość na wagę jak aluminium. Jednak zaprojektowanie konstrukcji wielkości samolotu było trudne ze względu na różnice i nieregularności materiału, a jego wadą było to, że gnił, więc zastąpiono go metalem. Jednak w przestrzeni kosmicznej nie ma wody ani powietrza. Dlatego drewno nie gnije ani nie pali się. To, co w przeszłości było słabym punktem drewnianych samolotów, nie jest już słabym punktem w przestrzeni kosmicznej