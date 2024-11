GenAI to przyszłość i rewolucja. Nie stosuj jej w swojej firmie na ślepo

Jednakże intensywna fascynacja możliwościami AI często prowadzi do sytuacji, w których technologia jest wdrażana bez jasno określonego celu biznesowego, co podkreślają wiodący eksperci w branży. W efekcie powstają rozwiązania, które nie odpowiadają na rzeczywiste potrzeby użytkowników ani nie przynoszą oczekiwanej wartości dodanej. Takie podejście może skutkować marnotrawieniem zasobów oraz obniżeniem zaufania do nowych technologii. Dodatkowym wyzwaniem w procesie tworzenia projektów AI jest komunikacja między zespołami technicznymi a biznesowymi. Różnice w terminologii, priorytetach oraz perspektywach mogą prowadzić do nieporozumień i trudności w ustaleniu wspólnych celów.