Premiery gier na listopad 2024 - hit na hicie, STALKER 2 to tylko początek

Nadchodząca produkcja w uniwersum Metro to jeden z najciekawszych projektów w wirtualnej rzeczywistości w ostatnim czasie. Ma być strasznie, ma być klaustrofobicznie i mają być emocje. Co jak co, ale akurat to uniwersum nadaje się do gogli VR idealnie. Jego bohaterowie spędzają bowiem masę czasu w maskach na twarzy. Idealnie łączy się to z koniecznością noszenia gogli.