PKP Intercity idzie za ciosem. Popularne pociągi wyjadą na tory

To będzie nieco inny długi weekend niż wakacyjne wolne czy wyjazdy z okazji Wszystkich Świętych. Niektórzy jednak mogą chcieć wykorzystać dodatkowy dzień, by odwiedzić bliskich albo po prostu wybrać się na przejażdżkę. Dlatego PKP Intercity dmucha na zimne i skoro jest długi weekend to na torach będą wydłużone pociągi. Oby to była nowa tradycja przewoźnika, bo korzyści jak widać są ogromne.