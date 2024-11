Nić, która może zamienić nasze ubrania w stacje ładowania. To już działa

Efekt zależał od różnicy temperatur i ilości materiału przewodzącego w materiale tekstylnym. Na przykład większy kawałek materiału wykazał około 6 miliwoltów przy różnicy temperatur 30 stopni Celsjusza. W połączeniu z przetwornikiem napięcia teoretycznie można by go użyć do ładowania przenośnej elektroniki za pomocą złącza USB. Naukowcy byli również w stanie wykazać, że wydajność nici utrzymuje się przez co najmniej rok. Można ją również prać w pralce.