Nadeszła fala promocji w sklepie MediaMarkt. Oto na czym możesz zaoszczędzić

Co ciekawe, producent rozwiązał to w taki sposób, że tryby pracy są przypisane do konkretnych potraw – frytek, kurczaka, steka, ryby, deseru, pizzy, nuggetsów, warzyw, krewetek czy bekonu. Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą ekranu dotykowego, który wyświetla dostępne programy i umożliwia regulację temperatury oraz czasu pracy. Warto dodać, że całość została zaprojektowana z myślą o łatwym czyszczeniu – wyjmowany koszyk można bez problemu umieścić w zmywarce.