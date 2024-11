Technologia, biznes i innowacja. Infoshare zaprasza do Katowic

Na scenach jesiennej odsłony konferencji Infoshare zobaczymy takie osobistości, jak: Tomasz Rożek, doktor nauk fizycznych, popularyzator nauki, założyciel Fundacji Nauka.To Lubię, Mateusz Biliński, Head of Mobile Security w Niebezpieczniku, Wiktoria Wójcik, współzałożycielka inStreamly, wyróżniona w europejskim rankingu Forbes 30 Under 30 oraz Mateusz Gajdzik, współtwórca rozszerzenia do gry Cyberpunk 2077. Pojawią się również inni przedstawiciele GameDEV, AI, Cybersecurity i UX, a także managerowie i liderzy IT, founderzy innowacyjnych startupów oraz przedstawiciele międzynarodowych korporacji, takich jak Google, Microsoft i Apple. Dzięki obecności tak znakomitych ekspertów Katowice staną się na dwa dni stolicą technologii.