Miał być odlot, skończyło się katastrofą. Premiera Microsoft Flight Simulator 2024 to jakiś żart

Microsoft Flight Simulator 2024 był testowany, w tym częściowo publicznie (w ramach ograniczonych liczbowo i czasowo slotów dla chętnych testerów). Jeżeli to problem w kodzie gry, to dlaczego nie został wykryty na etapie testów? No i dużo ważniejsze pytanie: skoro to wizerunkowa premiera związana z technologiami cloud i AI, w której obie strony reprezentują Microsoft - to dlaczego reakcja nie była błyskawiczna? Dlaczego nie przydzielono większej ilości zasobów Azure na czas kryzysu?